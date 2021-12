YosStop ofrece una disculpa pública a Ainara tras salir de la cárcel

Hace tres días, la youtuber fue liberada del penal de Santa Martha Acatitla luego de que Ainara Suárez aceptara otorgarle el perdón.

Publicidad

Yoseline Hoffman, youtuber conocida como YosStop, emitió una disculpa pública a Ainara Suárez, joven agredida sexualmente por cinco adolescentes y revictimizada por Hoffman luego de que opinara sobre el video de su violación en su canal de la plataforma.

“Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico, ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron Ainara, y que yo hice más grande tu herida y tu dolor”, dijo YosStop.

Con un aspecto más sereno, sentada en un sofá, comenzó el video con duración de más de cinco minutos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yoss Hoffman (@justyoss)

“Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa, ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video Patética generación y a todas las personas que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado y he lastimado a otras muchas mujeres”, agregó.

La también influencer aprovechó el momento de su disculpa para enviar un mensaje a sus seguidores.

“A mis seguidoras y seguidores les digo: Stopers, la cagué, me equivoqué muy cañón, lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo enserio y les pido no meterse con ella ni con su familia. Yo estuve muy mal, pero ustedes, quienes consumían este tipo de contenido que yo hacía sin reflexionarlo, quienes hayan agredido también a Ainara espero que ahora vean que están muy mal también”.

“Ainara reconozco tu calidad de personas, tu valentía y la generosidad con la que me permites enfrentar este proceso, buscando siempre el bien común, incluso antes que el tuyo propio”, mencionó la youtuber.

Yoseline Hoffman fue liberada la noche del pasado martes del penal de Santa Martha Acatitla luego de que Ainara Suárez aceptara otorgarle el perdón y las medidas cautelares que se le impusieron a la influencer.

Continuará su proceso en libertad

Luego de que un juez de Control determinó modificar la medida cautelar a Yoseline Hoffman, la youtuber fue liberada la noche del martes tras permanecer cinco meses en la prisión de Santa Martha Acatitla.

No obstante, como parte de las medidas cautelares que se le impusieron, Hoffman deberá realizar lo siguiente:

– Donar el 5 por ciento de sus ganancias mensuales a distintas asociaciones feministas

– Asistir a pláticas con colectivos feministas

– Asistir a cursos de sensibilización en términos de violencia de género

– Compartir en sus redes un video al mes con lo que aprendió en dichos cursos y colaborar como testigo en las demás investigaciones del caso

También te puede interesar: ►Miss Grand International: reina desfila descalza al sufrir percance

(Visited 1 times, 1 visits today)