Tachan de inmoral a esposa de Kanye West por andar casi desnuda en la calle

Los italianos están desconcertados con la presencia del rapero y Bianca Censori, pues ella ha decidido mostrar todo cuando sale de paseo.

La esposa de Kanye West vuelve a causar controversia durante su viaje en Italia, pues decidió salir a la calle prácticamente desnuda con una pantimedia “nude”.

Fueron los vecino de Florencia quienes han estado quejándose de las conductas del rapero y de Bianca Censori, pues ahora la han llamado a inmoral ante la prensa y hasta planean que los multen.

Los italianos quieren acusarlos de “Indecencia Pública” y de ser recibidas las denuncias, la pareja tendría que pagar una multa de 10,000 euros y hasta cuatro años de cárcel si hay menores presentes.

Acostumbrados a causar controversia con su estilo “open mind” en Los Ángeles y a donde van, el ex de Kim Kardashian le gusta hacer alarde del cuerpazo que tiene su esposa, la diseñadora y arquitecta.

Italians call for Kanye West's wife Bianca Censori to be arrested or kicked out of the country for public indecency after she was spotted wearing a racy sheer jumpsuit pic.twitter.com/wnzSFWAa5w

— Peter Dredd (@PeterDredd) August 22, 2023