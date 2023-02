Ariana DeBose llega con body nude a los BAFTA 2023

La actriz provocó un debate en las redes por la elección de su atuendo en los premios británicos, pues algunos aseguran que no fue nada elegante.

Los Premios de Cine BAFTA 2023 se llevan a cabo este domingo con una actuación musical de la ganadora Ariana DeBose, quien acaparó todas las miradas en la alfombra roja.

La actriz regresa a los escenarios BAFTA apenas un año después de ganar el premio a la Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Anita en West Side Story de Steven Spielberg .

Los organizadores de los premios señalaron que la artista abrirá la ceremonia con una actuación que contará con “música contemporánea”, la cual está “inspirada en los nominados de este año”.

Previo a su paso por el escenario, desfiló por la alfombra roja con un atuendo que provocó algunas críticas por no ser considerado elegante para el evento.

Ello lució un body en tono nude que acompaño con un vestido de malla encima, que resaltaba su bella figura. Junto a ella, la artista ganadora del Premio Mercury, Little Simz, también actuará y cantará una canción de su álbum No Thank You.

Our opening musical performer @ArianaDeBose is shining bright on the #EEBAFTAs red carpet ✨ pic.twitter.com/yLTwNwCNWJ — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023

¿Quién es la actriz?

Ariana DeBose es una cantante y bailarina estadounidense. Conocida por sus actuaciones en el escenario y la pantalla, ha recibido múltiples elogios, incluido un Premio Óscar, un Premio BAFTA y un Globo de Oro.

En 2022, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Hizo su debut en televisión compitiendo en la sexta temporada de So You Think You Can Dance en 2009, donde terminó entre las 20 mejores.

Luego apareció en Broadway en Bring It On: The Musical en 2011 y continuó su trabajo en Broadway con papeles en Motown: The Musical (2013) y Pippin (2014). De 2015 a 2016, interpretó el papel de The Bullet en el musical Hamilton de Lin-Manuel Miranda y apareció como Jane en A Bronx Tale (2016-2017).

Tuvo un amplio reconocimiento por su papel de Anita en el musical West Side Story. Ganó el Premio Óscar a la mejor actriz de reparto, convirtiéndola en la primera mujer de color queer en recibir uno.

