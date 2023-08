La actriz presumió tremendo cuerpazo con diminuto traje de baño mientras disfrutaba de un relax en un lujoso yate.

Gerladin Bazán inició su carrera como modelo de comerciales y luego pasó a la pantalla chica para protagonizar diversos proyectos, entre ellos “Victoria“, “La Mujer de Judas”, “Corona de Lágrimas 2“, entre otros.

A sus 40 años, la actriz demuestra que sigue siendo una de las mujeres más lindas de todas y lo hizo en su cuenta de Instagram al lucir un traje de baño que marca tendencia.

En su cuenta de Instagram tiene más de 5.6 millones y medio de seguidores que la halagan y se sorprenden al verla con sus fotos que dejan enamorados a todos, como paso recientemente, donde se lució desde un destino veraniego.

La sensual mujer se puso un diminuto bikini color corinto que remarca toda su silueta tan envidiable y demuestra, una vez más, que por más que pasen los años, ella seguirá siendo de las mujeres más hermosas de México.

Lupillo Rivera desató rumores sobre un presunto romance con Geraldine Bazán después de que él publicara un video donde está viendo una fotografía de ella y le pide que no “lo vea así” porque podrían meterse en problemas o iniciar una polémica.

Palabras que fueron interpretadas como un posible enamoramiento entre ellos; sin embargo, ahora la famosa salió ante los medios de comunicación a aclarar estas ideas.

“Mira, lo vi porque se volvió medio viral en Instagram, me da mucha risa… no lo conozco, pero creo que él es super bromista… no me molesta… ya lo platicamos la vez pasada… no, fue una broma, le dije que se agradecen los piropos… pero no, sólo se trató de una broma… insisto, no lo conozco”.