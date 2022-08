Corona de Lágrimas 2: fecha de estreno y quiénes regresan

Luego de 10 años, la telenovela "Corona de Lágrimas" regresa con su segunda temporada. A raíz de la noticia, muchos usuarios han manifestado su alegría por ver de nuevo a Victoria Ruffo.

Corona de Lágrimas 2 es una de las producciones más exitosas de México en los últimos tiempos. La telenovela, que está bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro ya tiene fecha de estreno, será el próximo 29 de agosto a través del canal de Las Estrellas cuando el público pueda disfrutar del primer capítulo. Su transmisión será de lunes a viernes a las 6:30 pm.

Esta segunda temporada contará con un elenco de grandes actores, la mayoría conforman el reparto original: Maribel Guardia, Raquel Garza, África Zavala, Ernesto Laguardia, entre otros.

Ernesto Laguardia interpretará al malvado “Rómulo Ancira”, en esta ocasión llegará a la serie con una cicatriz en su cara, lo que le dará un aspecto desfigurado a su rostro. El actor dijo que ‘Rómulo Ancira’ tendrá importantes cambios en su imagen y tendrá una nueva oportunidad para seguir haciendo sus maldades.

“Esta cicatriz… estuve en la cárcel durante casi 10 años… injustamente, porque mi esposa que nunca ha sido muy brillante, me metió ahí, me traicionó. Mi hija, a quien le había perdonado darme una hija y no un nieto, mi heredero, me abandonó… no se apareció nunca, pero ahora Rómulo Ancira ha regresado para vengarse”, dijo Ernesto a medios internacionales.

Pero esta historia tendrá otros villanos: René Strickler quien dará vida a “Lázaro” un político perverso y controlador que hará lo que sea necesario para obtener poder, también contará con Sharis Cid como otro malvada, interpretará a la esposa de “Lázaro”.

En YouTube ya se compartió el primer adelanto de la telenovela, lo que ha generado una ola de reacciones de los cibernautas quienes ya han hecho tendencia a Victoria Ruffo.

Mi alma tekila está celosaaaaaa ay Deoss mío 🤯 El beso en la mano wey 🥺😭🤣 #CoronaDeLágrimas2 #VictoriaRuffo pic.twitter.com/i3Giu3jLlA — Roberta Tekila💯🔥🇮🇹 (@robertapiras_) August 26, 2022

