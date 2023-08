“Yahritza y su Esencia” reaparecen en entrevista comiendo frijoles y arroz

Yahritza y su Esencia se volvieron tendencia desde hace varios días debido a comentarios desafortunados sobre la gastronomía mexicana.

“Yahritza y su Esencia” reaparecieron con nuevas declaraciones tras ser “funados” en redes sociales por haber comentado su rechazo hacia la gastronomía mexicana, lo cual les valió millones de comentarios negativos en su contra. Los tres hermanos que integran la banda fueron duramente señalados por los internautas por haber dicho que no les gustaba tomar gaseosa en bolsa, el picante les hacía daño y además preferían el sazón de Washington, Estados Unidos, donde residen.

Tales declaraciones fueron hechas previo a su gira de presentaciones en la República Mexicana, por lo que desataron gran descontento entre el público que no detuvo los ataques y críticas tras los desafortunados comentarios.

Ahora los jóvenes reaparecieron para hablar sobre su vida ​y defenderse de las acusaciones que han ocurrido tras haber asegurado que no eran fanáticos del sabor nacional, ya que esto dio paso a una serie de agresiones que incluso llegaron hasta las amenazas de muerte.

La entrevista tenía el objetivo de mostrar al público las raíces de los jóvenes, quienes afirmaron tener orígenes humildes y pese a la fama ellos se mantenían con ideales firmes, incluso la vocalista del proyecto estuvo a punto de romper en llanto.

En la casa que recién compró la joven para sus papás fue donde se dio la conversación y entre platillos mexicanos como frijoles, arroz, carne y tortillas fue como buscaron la manera de redimirse y demostrarle a la audiencia su lado más vulnerable.

“Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan”.