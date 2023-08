Charlize Theron responde a críticas por supuesta cirugía plástica

Theron, que hace unos días cumplió 48 años, habló sobre lo que significa para ella el envejecer y recibir el paso del tiempo en su cuerpo.

Charlize Theron, de 48 años, habló sobre los estándares de belleza y las críticas que ha recibido por una supuesta cirugía estética. La famosa inició explicando al medio Allure que “a los hombres no se les observa con una lupa como a las mujeres”.

La protagonista de filmes como ‘The Old Guard’, ‘Aeon Flux’ y ‘The Devil’s Advocate’, disfruta plenamente el proceso de envejecimiento, y celebra sus arrugas y cambios físicos.

Theron, que hace unos días cumplió 48 años, habló también sobre lo que significa para ella el envejecer y recibir el paso del tiempo en su cuerpo con los brazos abiertos.

“Mi cara está cambiando y me encanta que mi cara cambie y envejezca. Pero la gente piensa que me hice un estiramiento facial. Dicen: ‘¿qué le hizo a su cara?’. ¡Sólo estoy envejeciendo! No significa que me hice una mala cirugía plástica. Esta es la realidad”, expresó.

La ganadora del Oscar habló también sobre los estándares de belleza en Hollywood con respecto a la edad, y cómo a los hombres no se les observa con una lupa como a las mujeres.

“Creo que las mujeres quieren envejecer de una manera que les parezca correcta. Creo que debemos ser un poco más empáticos con la forma en que todos pasamos por nuestro viaje. Mi viaje de tener que ver mi cara en una valla publicitaria es bastante divertido ahora”, aseguró.

Este año vimos a Charlize Theron en la décima película de la franquicia de acción Fast and Furious y posteriormente promoverá la segunda parte de ‘The Old Guard’.

