Charlize Theron llegan en transparente sostén al estreno de Fast and Furious 10

La actriz llegó a la alfombra en el Coliseo de Roma, Italia, luciendo un sexy atuendo que dejó ver su sensual y perfecta figura.

Charlize Theron es una de las mujeres más hermosas de Hollywood y quedó demostrado cuando acaparó la atención en la alfombra roja de la premiere de Fast and Furious 10 en el Coliseo Romano.

La actriz de 47 años desfiló con un atrevido look negro hecho con malla transparente, detalles de hilos dorados y fina ropa interior que saltaba a la vista.

Ella caminó frente a las cámaras ataviada con un vestido traslúcido que dejó ver un bralette negro de la misma tela que el mono, a juego con un minishort tipo biker, de cintura alta y piernas holgadas.

Al elegante outfit agregó una boina francesa de cuero negro, zapatos de tacón de aguja, joyería plateada y un largo collar de cordón negro. La sudafricana se mantuvo sonriente todo el tiempo, algo que llamó la atención porque la última vez en público no quiso tener contacto con la prensa.

En la reciente entrega de la franquicia, Charlize repite su papel como la criminal de mente brillante Cypher. Actúa junto a otras estrellas de alto perfil como Jason Momoa, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Jason Statham, Scott Eastwood, Brie Larson y Rita Moreno.

Hace poco, Charlize Theron fue fotografiada de la mano de Alex Dimitrijevic, un atractivo modelo que se dedica al mundo del diseño. Tal y como puede verse en las imágenes que ha publicado en exclusiva el periódico Daily Mail, estuvieron paseando por las calles de Los Ángeles.

Las fotos hablan por sí solas, y se mostraron muy cómplices y cariñosos, sin importarles que pudieran ser vistos. Por el momento no han trascendido muchos detalles sobre el hombre que ha conquistado a la protagonista de Mad Max y Bombshell, pero todo apunta a que están muy felices juntos.

so adorable! 🥹💛 charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california. pic.twitter.com/PqYiSQ6VdQ

— charlize theron daily (@dailytheron) May 16, 2023