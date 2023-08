Actor mexicano se opera de emergencia tras accidente al tener relaciones sexuales

Pepe Suárez se sometió a una cirugía de rodilla cuando un menisco le explotó en pedazos tras tener intimidad.

Este actor mexicano comenzó su carrera hace varios años en Televisa, pero la vida lo llevó a radicar en Estados Unidos por 16 años, donde estuvo como productor ejecutivo en Estrella TV y luego en Telemundo.

Pepe Suárez regresó a México hace siete meses por uno proyectos personales y cuando fue abordado por los medios no tuvo reparos en revelar que se encuentra recuperándose de una cirugía en su rodilla izquierda.

De acuerdo con las palabras del artista, el imprevisto se suscitó luego de un momento de placer por lo que se tuvo que someter a una operación luego de que un menisco le explotara en pedazos.

“No podría decirte lo que estaba haciendo… (risas) estaba acostado en mi cama, me iba a levantar y me estallo. Pues fue después de estar con ella (una amiga)… si me hubiera tocado a la mitad, ¡imagínate que vergüenza! (risas)!”.

Cuando un periodista le preguntó si estaba en pleno acto sexual, él dijo: “No, fue al final. Pero fue algo muy extraño porque los médicos me dijeron que quizás ya tenía yo una lesión de hace años, pero jamás me lastime. Estaba acostado, me iba a levantar, no alcancé ni a tocar el piso y me estallo un menisco”.

Pepe Suárez en México

El actor mexicano contó que su estadía en Estados Unidos fue como vivir en una bola de cristal. Primero estuvo en Los Ángeles y después en Miami, Florida.

“Fui con un personaje de comedia hacer un sketch un día, de ahí otro día y se convirtieron en 16 años (risas) trabajando mano a mano y codo a codo con el dueño del canal”, contó.

La llegada a su país es porque, como Ejecutivo de una de las televisoras más importantes de habla hispana en Estados Unidos, se dio cuenta que ese mercado se estaba viniendo hacia México porque el dólar seguía subiendo y el peso bajando.

Además señala que México tiene toda la infraestructura para hacer eso, las empresas de streaming estaban creciendo y ocurrió, “ahora ya no hay nada allá y ya todo se hace en México”.

