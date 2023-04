Adamari López rompe el silencio tras su salida de Telemundo ¡Ya tiene reemplazo!

Días después de anunciar su salida, la famosa rompió el silencio y expresó su sentir. También ya se habla de quién será su reemplazo.

Tras más de once años trabajando con Telemundo, Adamari López abandona la cadena de televisión y ahora rompe el silencio respecto a su salida del matutino “Hoy Día“.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicar que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, señaló la también actriz en un video.

Días después de anunciar su salida, la famosa rompió el silencio con un medio mexicano y expresó: “Estoy tranquila, asimilándolo, segura de que todo será para bien”.

Ante su retiro mucho se comentó que había sido despedida pero Adamari aclaró en su video que había sido un acuerdo mutuo.

“Su contrato vencía el último día de junio y aún tenía la esperanza de que la llamaran para renovarlo. Recursos Humanos le comunicó que desde ese jueves ya no volvería a salir en pantalla, ni tampoco pertenecía ya a Telemundo”, informó el medio La Opinión.

Una vez que su salida de la cadena se hizo oficial, Javier Ceriani, conductor de “Chisme no like”, reveló que el sueldo de la boricua rondaba en los 840 mil dólares al mes.

“Lei el contrato, exactamente cuánto ganaba Adamari López, con comas y los centavos. De común acuerdo no se fue, la echaron. Sé de muy buena fuente que ganaba al año y esos se divide por 12, la cifra de 640 mil dólares, más retroactivo, bonos, comerciales, rozaba los 840 mil dólares”, señaló Ceriani.

En redes sociales se ha hecho viral que Juan Rivera podría ser la persona que la sustituya en el programa. Esto se debió a la pregunta de una fan y la manera como el hermano de Jenni Rivera respondió.

