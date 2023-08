Muere David Ostrosky, famoso actor mexicano

El actor fue conocido por su participación en telenovelas como ‘Rosa salvaje’, ‘María la del barrio’, ‘La Casa de las Flores’, entre otras producciones.

Publicidad

David Ostrosky falleció a sus 66 años informaron los medios mexicanos. El actor fue conocido por su participación en telenovelas como ‘El vuelo del águila’, ‘La antorcha encendida’, ‘Rosa salvaje’, ‘María la del barrio’, entre otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Ostrosky (@david.ostrosky)

La tarde de este 17 de agosto se confirmó el fallecimiento del actor. Las causas todavía son desconocidas. La lamentable noticia fue dada a conocer por la ANDI México, que publicó un mensaje en sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue Vencer la ausencia. Descanse en paz”, se lee en el texto.

A pesar de que no se ha dado a conocer la causa de su deceso, se sabe que desde hace un tiempo había tenido problemas de salud por un sarcoma en el brazo. De su última producción tuvo que alejarse de las grabaciones, lo cual preocupó a sus seguidores en aquel entonces.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo hace algunos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Ostrosky (@david.ostrosky)

¿Quién fue David Ostrosky?

David Ostrosky Winograd, conocido artísticamente como David Ostrosky, nació en 1956 en la Ciudad de México.

A lo largo de su trayectoria artística trabajó en casi 50 telenovelas, varias series de televisión y películas. Además participó en una obra de teatro.

Lee también: ►Sophie Dee le quita el puesto a Mia Khalifa y enamora con diminutos looks

Mira también:

Publicidad