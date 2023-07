Posponen ceremonia de los premios Emmy 2023 tras huelga en Hollywood

Según informó la revista Variety, la entrega de los premios a lo mejor de la televisión estadounidense ya no se llevará a cabo el 18 de septiembre; la nueva fecha está pendiente.

La 75ª edición de los premios Emmy se pospuso, así lo informó Variety, al tiempo que continúan las huelgas de SAG-AFTRA y Writers Guild of America (WGA), que son las huelgas que llevan a cabo los actores y guionistas de Hollywood.

Hasta el momento, ni la cadena Fox (que transmitirá el evento) ni la Academia de Televisión han hecho un anuncio oficial, pero el sitio reportó que diversos proveedores de servicios informaron que la ceremonia ya no será ese día.

