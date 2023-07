Muere la mamá de Andrea Legarreta el mismo día de su aniversario de boda

Horas después de publicar un mensaje para festejar los 57 años de casado de sus papás, la presentadora tuvo que dar a conocer la partida de su mamá Isabel Martínez.

La tarde del domingo 30 de julio, Andrea Legarreta recurrió a sus redes sociales para realizar una de las publicaciones más tristes para ella, dar a conocer la muerte de su mamá.

Isabel Martínez falleció de manera inesperada dejando en shock a toda la familia. Cabe señalar que tan solo un par de horas antes, se había dado a conocer que la mamá de la presentadora celebraba los 57 años de matrimonio con su papá, Juan Legarreta.

Jamás imaginaría que ocho horas más tarde, una nueva publicación opacaría la celebración, “Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto…

No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito … Gracias por TANTO mi preciosa!!”, escribió.