Harry Styles se baja el traje de baño y muestra íntimo tatuaje

El cantante no solo mostró su atlética figura, sino también dejó ver el peculiar tatuaje que al parecer está dedicado a su ex Olivia Wilde.

Todo parece indicar que Harry Styles no olvida el romance que tuvo con Olivia Wilde, pues según se reveló en las redes sociales, él le tiene dedicado un tatuaje en una parte casi no visible de su cuerpo.

El cantante terminó recientemente su gira “Love On Tour” en Italia y se está despidiendo de los escenarios por un tiempo. Por eso decidió tomarse unas vacaciones por lo que se le vio sin camiseta y con un traje de baño corto verde.

Además de mostrar su atlética figura, reveló un tatuaje simple pero significativo del nombre de su ex pareja. También dejó ver sus múltiples tatuajes, entre ellos su mosca botella, las hojas en la llamada “V viciosa” y obviamente sus tatuajes en brazos y hombros.

Sin embargo, también llamó la atención que mostró un tatuaje que tiene en una parte íntima de su cuerpo, esto mientras se bajaba su traje de baño.

La actriz y el exintegrante de One Direction terminaron justo antes del estreno de la película “Te amo, cariño”, donde su romance se filtró mientras ella aún estaba casada con Jason Sudeikis.

Después de su famosa separación, Harry fue noticia después de ser fotografiado con Emily Ratajkowski en Japón. La imagen dio la vuelta al mundo dejando en shock a muchos fans.

Después de su emotivo adiós en el escenario, Harry Styles compartió un extenso mensaje de agradecimiento en Instagram para los millones de fanáticos que asistieron. “Ha sido la mejor experiencia de toda mi vida”, escribió.

👟| The @Adidas "Gazelle Shoes" are officially nicknamed "Satellite Stompers".

— The shoes became popular among harries after @Harry_Styles' signature dance during his song "Satellite" pic.twitter.com/jk8b5Mxmq5

— Harry Crave (@theHScrave) July 28, 2023