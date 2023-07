Justin Bieber revela “por error” embarazo de su esposa Hailey

Hailey Bieber declaró en otra entrevista que deseaba ser madre pero no estaba lista para poder lidiar con las críticas.

Justin y Hailey Bieber podrían estar esperando a su primer hijo, según un video que circula en redes sociales. En el clip, supuestamente, se escucha a Bieber “revelar “por error” que su esposa está embarazada.

En el breve video tomado por paparazzis y filtrado en internet, se ve a Justin Bieber y Hailey Bieber salir de un evento acompañados de sus respectivos guardaespaldas, cuando de pronto se escucha al cantante decir: “quiero decir, sé que estás embarazada”.

Posteriormente, se ve a la pareja saludar a sus fans, quienes los esperaban afuera del lugar, para después separarse y subir a camionetas diferentes.

Aunque las imágenes se han hecho rápidamente virales, usuarios en redes sociales aseguran que en realidad la voz que se escucha es la de una mujer y no la del cantante canadiense diciendo que Hailey está embarazada.

Y es que, si bien las imágenes han puesto a Justin y su esposa en el “ojo del huracán”, lo cierto es que la noticia de que Hailey Bieber podría estar esperando a su primogénito, no es un hecho confirmado.

Justin Bieber & Hailey leaving from church together in West Hollywood, California – July 26. pic.twitter.com/1Injx4KrQU

— Justin Bieber Photos (@bieberhqphotos) July 27, 2023