Manelyk sube la temperatura con candente y escotado trikini

La celebridad dejó ver su espectacular y envidiable figura con traje de baño que apenas cubría lo necesario.

Manelyk González ha logrado convertirse en una de las modelos e influencers que más destacan en la farándula de México, pues además de los escándalos que ha protagonizado, su belleza acapara la redes sociales.

La celebridad siempre ser las ingenia para ser el foco de la atención y elevar la temperatura en su cuenta de Instagram, y esta volvió a hacer con un candente traje de baño.

En las últimas horas, la modelo publicó una serie de fotografías desde la playa y volvió a imponer estilo. En esta oportunidad, Mane posó bajo el sol con un trikini de color rojo, una prenda que le permitió ostentar su escultural cuerpo.

“No vengas a romper mi paz solo porque no encuentras la tuya, ahora lo único que me preocupa es el caloooooor que tengo”, escribió junto a las imágenes publicadas, donde recibió más de 170 mil likes y, a pesar de tener bloqueados los comentarios, seguramente los elogios no faltaron para la famosa mexicana.