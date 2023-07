¿Está bien? Britney Spears abandona las redes sociales tras lanzamiento de nuevo tema

La cantante Britney Spears vuelve a unir su talento con Will.i.am y lanzan su quinta colaboración: "Mind Your Business".

Britney Spears ha sido sensación en estos días al volver a realizar una colaboración con Will.i.am y lo mucho que ha dado de qué hablar este tema que lleva como nombre “Mind Your Business“. Sin embargo, sus fans esperaban más promoción sobre este lanzamiento y la famosa ha eliminado su cuenta de Instagram donde es más activa.

La cantante estadounidense ha vuelto a borrar su cuenta de Instagram y todo el contenido que había colgado. En otras ocasiones la celebridad también lo ha hecho y ha vuelto, sin embargo, a muchos no les agradó la idea pues debería promocionar su nuevo lanzamiento.

En enero de 2023, Britney borró toda su cuenta pero la recuperó una semana después. Durante esa semana, sí que cundió el pánico, y los fans llamaron a la policía para que fueran a su casa a comprobar que todo estaba bajo control. Tras este acontecimiento, la cantante de ‘Toxic’ publicó una foto en la que decía que todo estaba bien:

“Como parece que todo el mundo cree conocer mi historia, que se lo piensen dos veces. No, no estoy teniendo una crisis, soy como soy y trato de seguir adelante con mi vida. ¡Nunca me había sentido mejor!”, comentó en esa ocasión.

Por el momento se desconoce si la artista se encuentra bien. Con este nuevo tema también se ha hablado que Spears lleva un tiempo preparando su nuevo libro, en el que va a compartir su historia valiente y conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.

La editorial reveló que “The Woman in Me” contaría “Por primera vez su increíble viaje y la fuerza en el núcleo de una de las mejores intérpretes en la historia de la música pop”.

Fuentes cercanas a la cantante afirmaron que Britney va a estar unos meses sin preparar nueva música. Dicen que ya tiene un montón de contenido nunca antes escuchado, suficiente para varios álbumes, así que se esperan muchas sorpresas.

