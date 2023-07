Alan Estrada recibe amenazas de muerte por defender a Wendy Guevara

Después de defender a Wendy Guevara, Alan Estrada denuncia que le han deseado hasta la "muerte".

El youtuber, Alan Estrada, compartió un video donde críticaba fuertemente a las personas que se dirigen a Wendy Guevara con pronombres en masculino, siendo que la influencer se presenta con un nombre de mujer y se viste como tal. El famoso Alan x el mundo expresó que todo se desató después de que él mostró su apoyo a la ‘Perdida‘.

Según lo declarado por Estrada, desde que mostró su favoritismo por la influencer, notó que había personas que comenzaron a enviarle mensajes negativos. El famoso también agregó que tuvo que eliminarlos de su red social.

Alan aclaró que las personas trans no tenían por qué pedirle permiso a los demás para ser felices, al identificarse con el género con el que lo hagan, también destacó que era muy irrespetuoso llamarlos por los pronombres con los que ellos no se sienten cómodos.

“Oigan yo nada más quiero decir algo porque subí ese video en malta apoyando a Wendy y no saben he tenido que borrar varios comentarios de gente que vive en 1700 y solamente les quiero dejar algo bien claro, que una persona decida llamarle en masculino a una mujer trans, no solamente es algo sumamente irrespetuoso sino que además deja ver la enorme cag… de persona que eres aún sabiendo que esa persona así se identifica y así quiere ser llamada. Independientemente lo que tú pienses al respecto, vale gorro”, expresó el famoso.

Wey hasta me han deseado la muerte por pedir que respeten la identidad de las personas. Estamos de la berch. https://t.co/iVB8pnfTA6 — Alan Estrada (@alan_estrada) July 17, 2023

“Osea no importa lo que tú opines porque al final esa persona, una persona trans, no te está pidiendo permiso para existir, no te está pidiendo autorización para ser feliz, no te está pidiendo absolutamente nada más que respeto y antes de que vengan con sus cosas de que: ‘Es que nos están imponiendo’. No te imponen nada, no te imponen nada puñ… lo único que te están imponiendo es el respeto. Respeta las decisiones que la gente ha tomado para ser más feliz en la vida”, agregó.

Si bien, todo este mensaje era una forma en la que Alan estaba buscando desahogar su molestia por la manera en la que algunas personas manejan los temas de la comunidad LGBTQ+, lo que terminó ocurriendo es que se desató un debate en redes sociales.

Posteriormente Alan retuiteó su video y declaró que hubo personas que se tomaron a mal sus comentarios e incluso hubo quienes le llegaron a desear la muerte por su postura con respecto a la comunidad LGBTQ+.

Exacto! Para una persona trans que no respetes sus pronombres es insultante. Felicidades!!! Ya lo entendiste. Vamos bien!!!! https://t.co/i3yRlNUMnI — Alan Estrada (@alan_estrada) July 16, 2023

“W… hasta me han deseado la muerte por pedir que respeten la identidad de las personas. Estamos de la berch”, concluyó.

