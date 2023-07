¿De qué trata “Qué Hueva 2.0”? Roberto Cervantes brinda detalles sobre su libro

Más de tres años después del lanzamiento y éxito del libro de Cervantes "¡Qué hueva! (pero igual, hagámosle ganas)", el autor guatemalteco ha lanzado su secuela titulada "Qué Hueva 2.0".

Roberto Cervantes cautivó a pequeños y grandes con la primera entrega del libro “Qué Hueva” por lo que en esta secuela comparte más anécdotas entretenidas.

“Desde el lanzamiento del primer ¡Qué hueva! ha sido una experiencia muy bonita pues antes de vender el libro yo le di la oportunidad a algunos amigos, familiares y ejecutivos que lo leyeran y me dieran su opinión. Estas opiniones están plasmadas en el libro y la retroalimentación fue muy satisfactoria para mí. Mis libros aunque narran historias con un lenguaje coloquial en el fondo tienen un mensaje”, comenta Cervantes sobre sus trabajos.

Más de tres años después del lanzamiento y éxito del libro de Cervantes “¡Qué hueva! (pero igual, hagámosle ganas)”, el autor guatemalteco ha lanzado su secuela titulada “Qué Hueva 2.0“.

“Este libro surgió porque aún me faltaba contar muchas anécdotas las cuales siempre terminaban con esta expresión chapina: ¡Qué hueva!. Es así como fui seleccionando algunos temas como el tráfico, el Gobierno, el fútbol, los amigos, las mentiras, el mal servicio, etc, y los fui recopilando y las agregué a mi primer libro. Cuando ya había terminado de editarlo y de vender me fui dando cuenta que tenía más anécdotas que narrar y es por ello que decidí escribir un segundo libro. Acá inicié con el capitulo del ego, qué hueva el ego de algunas personas que se creen superiores, que nada se les puede decir, que todo lo saben. Es una serie de anécdotas nuevas, diferentes, aunque la modalidad sigue siendo la misma”, agrega Roberto Cervantes.

En esta nueva edición el autor abarca algunos tema como: los porcentajes, los gallos, las abuelitas, las mentiras, entre otros. Todas las historias dejan una lección de vida sobre lo que se puede aprender para mejorar.

En su trabajo, Roberto Cervantes expresa que su nieto Gabriel es “su persona vitamina”.

“Con Gabriel tenemos una relación muy bonita porque vivimos cerca y muchas veces lo voy a dejar al bus del colegio. Esa relación cercana ha influido a que él le agrade la lectura pues yo le he enseñado el gusto por leer, pues no es lo mismo hacerlo por obligación en el colegio a hacerlo porque le apasiona. Con esa idea fuimos leyendo el “Qué hueva” inicial los domingos por la tarde y él me iba preguntando qué quería decir cada cosa y entonces cuando terminé el 2.0 le dije a mi hija Xiomara que lo leyera y pudiera compartirlo con Gabriel. Efectivamente mi nieto de 10 años escribió el prólogo y para el lanzamiento del libro él lo presentó”, comenta.

“Estos libros forman parte de un movimiento de sensibilidad social que a través de un concepto mueve la consciencia de las personas a comprender que si bien no todo es como nos gustaría que fuera, nuestra actitud es determinante para salir adelante y ser felices”, agrega.

Ambos libros están disponibles en: Librería Sophos, Mercado Saúl, De Museo, Fridas Antigua, Talking Heads, Vishnu Distribuidores y en oficinas de Roberto Cervantes Group.

¿Habrá un tercer libro de “¡Qué hueva!”?

“Ya estoy trabajando en el tercer libro que lo llamaré “Qué hueva 3.0”. Ya escribí el primer capítulo y se llamará ‘Qué hueva las mujeres que solo enojadas están contentas’ y tocaré otros temas”, detalla Cervantes.

Roberto Cervantes es abogado, coach, capacitador y catedrático guatemalteco. Graduado de Abogado y Notario de la Universidad Rafael Landivar en 1971, cuenta con una Maestría en Educación en valores en la Universidad del Istmo.

Cursó los seminarios de Disney Institute en Orlando, Florida sobre Servicio de Calidad, Modelo Disney, Lealtad de los Clientes al Estilo Disney, Liderazgo, Modelo Disney y Creatividad Organizacional al Estilo Disney. Instructor por 15 años en Dale Carnegie impartiendo varios seminarios. Ha sido catedrático en distintos cursos en Universidad Rafael Landivar, Universidad Francisco Marroquin y Universidad del Valle de Guatemala.

Sobre sus charlas y proyectos de Cultura de Servicio, Roberto Cervantes invitó a los lectores a participar del seminario “La magia del servicio“.

Fotos: Omar Solís

