¡Otra agresión! Harry Styles para concierto tras ser golpeado en el ojo

El momento quedó registrado en videos y fotografías por los asistentes al show.

Harry Styles fue golpeado en el ojo por uno de sus seguidores mientras brindaba un concierto en Viena. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores sin embargo generó polémica pues no es la primera vez que el artista recibe un golpe. El hecho quedó registrado en video por los asistentes al evento.

En TikTok se viralizó el clip de 16 segundos del momento en que el exintegrante de One Direction viste un pantalón blanco y una playera verde con lentejuela gris. El famoso está terminando de interpretar su éxito “As it was” y agradece el cariño a sus fans cuando es impactado por un objeto en el ojo izquierdo.

Tras el impacto se agarra el ojo y muestra dolor pero después se sigue despidiendo de sus seguidores, camina por el escenario dando las gracias mientras no deja de sobarse el ojo. Por un momento el famoso detuvo el concierto y posteriormente siguió con el show.

Aunque el cantante británico solo recibió un doloroso golpe, su estado de salud no se vio afectado tras el incidente aunque su cuerpo de seguridad y los mismos fans solicitaron a quienes acudan a verlo en concierto no aventarle objetos.

No es la primera vez que el artista recibe golpes por culpa de sus seguidores ya que se han viralizado otras grabaciones donde se ve como le avientan osos de peluche y hasta flores y estos le han pegado en la cabeza.

