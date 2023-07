Lynda confiesa que padece una grave enfermedad degenerativa

La cantante mexicana, famosa en la década de los noventa, confesó que padece “la enfermedad autoinmune más peligrosa”.

La tarde del martes 4 de julio, Lynda Thomas decidió abrir su corazón para hablar de su vida privada al compartir con todos sus seguidores un poderoso mensajes sobre su estado de salud.

Durante la década de los noventa, la cantante mexicana alcanzó la fama. Temas como “Gira que gira”, “A Mil X hora”, “Dile” y “Maldita timidez” le dieron gran popularidad.

Ahora que volvió a conectarse con sus fans, quiso redactar un texto que publicó en Instagram y abrir un espacio para contar algo de su vida privada revelando que padece Esclerosis Sistémica o Esclerodermia.

“El año pasado íbamos finalmente a lanzar un álbum y planeábamos una especie de Primera Fila, pero entonces mi salud comenzó a deteriorarse. Desde muy pequeña he convivido con una serie de enfermedades y en dolor constante a pesar de estar bajo supervisión médica”, comenzó su mensaje.

Ella contó que debido a sus dolencias decidió poner en pausa el lanzamiento de su esperado álbum inédito, pues desde su disco Polen, publicado en 2001, no ha lanzado material nuevo, a excepción de un par de sencillos independientes.

“Desafortunadamente, lo que he tenido toda mi vida es la enfermedad autoinmune más peligrosa que existe y que es conocida como Esclerosis Sistémica o Esclerodermia.

Esta enfermedad da lugar a otros problemas como el Síndrome de Sjögren, y el Síndrome de Raynaud que también tengo. Es una enfermedad crónica y que hasta hoy no tiene cura pero con tratamiento es posible tener una vida hasta cierto punto normal”, expresó.

La compositora, esposa del también productor musical Carlos Lara y con quien procreó a un pequeño de nombre Noah, está consciente de que eventualmente su padecimiento podría ir a peor, por lo que disfrutará todo el tiempo posible junto a su familia.

“Contrario a lo que puedas pensar, estoy en paz y no planeo cambiar mi vida porque con disciplina y el tratamiento correcto, estaré bien. Me he hecho la promesa de ver a mi hijo continuar creciendo y quién sabe, algún día, hacer travesuras con mis nietos.