El momento en el que la cantante Lynda quiso quitarse la vida

Es tan difícil saber que es lo que atravesaba el corazón de este bellísimo y talentoso ser humano en esos últimos días pero cuando ví una fotografía donde sonreía abiertamente junto a un fan poco antes de su partida, no pude evitar el nudo en la garganta. Y es que alguna vez, yo también estuve ahí, fingiendo que todo estaba bien, mientras me asomaba hacia el abismo, buscando una salida a esas noches en que la ansiedad me robaba el aire y la esperanza. Avicii era uno de nosotros, esos seres a veces invisibles ante los ojos de la gente que viven haciendo malabares para encajar o pertenecer, ahogados en un grito silencioso mientras el mundo sigue su curso. Hoy puedo decir que estoy en un mejor lugar y mi viaje ha encontrado rumbo, sin embargo, hay quien necesita en esta noche, un abrazo o una palabra. Yo se que estoy lejos y leer lo que escribo no basta, pero si estás ahí, quiero que sepas que todo , aunque no me lo creas, va a estar mejor, que luchar vale la pena y que no estás sola o solo. Tu como yo y los demás, segumos siendo el ser más maravilloso que este planeta jamás ha visto y estoy segura que alguien, en algun lugar sin saberlo aún, está a punto de encontrarte. No soy nadie para decirte que hacer con tu vida, pero si yo hubiera terminado por abrir esa puerta y escaparme, no estaría en el mejor momento de este viaje ni tendría entre mis brazos a un pequeño astronauta de solo siete años que cada día me recuerda que estar aquí y ahora, sigue siendo un regalo.#soloporhoy

A post shared by Lynda Thomas (@lyndathomasoficial) on May 1, 2018 at 6:48pm PDT