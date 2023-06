Erik Rubín explica relación con Apio Quijano ¿Son pareja?

Erik Rubín abrió su corazón y habló de la polémica en la que estuvo involucrado con Apio Quijano.

Erik Rubín, integrante de Timbiriche, habló sobre los rumores de una supuesta relación con Apio Quijano, cantante de Kabah. Además, no descartó la posibilidad de una reconciliación con Andrea Legarreta, luego de anunciar su separación tras 22 años juntos.

Ante los cuestionamientos sobre su estado civil y con los rumores que señalaban un romance entre él y el cantante de Kabah, tras un beso, el famoso destacó que no “muerde la almohada” y confesó que los rumores le afectaron a Andrea Legarreta.

“Yo no muerdo almohada… Es alguien que quiero mucho, es un cuate auténtico, es un cuate transparente. Es un poco complicado. Siempre me he reído (de los rumores de relación con Apio Quijano), es un poco complicado cuando, la verdad, ya hay parte de la familia que se ve afectada. Mis hijas, la verdad, estuvieron muy cool, pero a Andrea le sacaba mucho de onda esto”.

El cantante destacó que él no ha tenido que demostrar nada a la opinión pública, pues “le valen” los comentarios que se digan respecto a su persona.

“A mí, la neta, me vale. Siempre han dicho de mí muchas cosas. Yo sé quién soy y con eso no tengo que probar nada. No como: ‘vean como no andaba con ésta, no andaba con la otra, no andaba con el otro’, ahora. No tengo que probar nada”.