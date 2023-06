Lidia Ávila, de OV7, sufre accidente en Guatemala y termina en hospital

La cantante, quien recibió seis puntadas para poder cerrarle la herida en el rostro, compartió en redes sociales imágenes de lo sucedido.

Publicidad

El pasado 8 de junio, OV7 se presentó en Guatemala en su gira de los 30 años con un rotundo éxito. Sin embargo, durante la noche después de la presentación, una de las integrantes sufrió un percance que la hizo pasar el amanecer en el hospital.

Se trata de la cantante Lidia Ávila, quien en entrevista para Ventaneando, reveló cómo a mitad de la noche recibió un buen golpe en el rostro con una puerta de madera.

“No veía nada, porque estaba todo blackout. No me gusta dormir con luz y, ahí voy medio que tocando las paredes. Me siento en el baño y todo bien, cuando vengo de regreso, por 20 centímetros, no le calculo y chocó contra el filo de la puerta del vestidor”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OV7 (@oficialov7)

De inmediato la sangre la alertó y optó por llamar a su marido: “Lo primero que hice fue agarrarme el ojo y empiezo a sentir agua, pero era sangre, evidentemente muchísima sangre y ya me lavé. Me veo la herida y dije ‘esto no se ve nada bien’”, recalcó la actriz y cantante.

“Mi marido, y a esa hora lo desperté, me dijo: ‘tranquilízate’, porque yo lloraba y lloraba. La verdad me dio mucho miedo. Se me bajó la presión. Me espanté estando sola”, contó.

OV7 no canceló concierto

Según contó Lidia Ávila, fueron seis puntadas las que tuvieron que poner para cerrarle la herida del rostro.

“Me tuvieron que dar entre cinco y seis puntadas, pero sí estaba grande y profunda la herida. Estuve toda la madrugada en el hospital en Guatemala”.

A través de unas imágenes que publicó en sus redes sociales, la cantante dio a conocer los detalles de la herida y cómo quedó su rostro.

Esto sucedió previo a viajar a El Salvador, donde al día siguiente tendrían un show. Sin embargo, decidieron llevarlo a cabo.

Los médicos recetaron medicamento y aconsejaron no hacer movimientos bruscos, por lo que la artista se quedó más tranquila y hasta lo compartió con sus seguidores, ya que el susto había quedado atrás.

(Visited 29 times, 29 visits today)

Publicidad