Con el rostro severamente golpeado, Jeremy Renner aparece para enviar un mensaje

El actor hizo su primera aparición desde el hospital, no solo para mostrar lo lastimado que está, sino para agradecer las muestras y mensajes de apoyo.

Jeremy Renner sufrió un accidente el pasado domingo en su residencia en Nevada, cuando tras una tormenta decidió usar el quitanieves para limpiar su entrada.

Al parecer la máquina pasó por encima de sus piernas, percance lo mantuvo en estado crítico, ya que fuentes cercanas aseguraron que tuvo que someterse a dos cirugías.

Poco se había revelado de su estado de salud actual; sin embrago, hace poco reapareció en redes sociales y realizó una publicación en donde agradeció las muestras de cariño y apoyo.

En la fotografía apareció acostado desde la cama de un hospital, su rostro tiene un par de golpes y raspaduras, así como también destacó por el oxígeno con el cual contaba en ese momento.

Jeremy Renner estaba ayudando a un automovilista varado cuando resultó herido el fin de semana en un accidente con una máquina quitanieves en las montañas a las afueras de Reno, según el alcalde de la ciudad.

La alcaldesa de Reno, Hillary Schieve, dijo que la estrella de Avengers de 51 años estaba tratando de ayudar a un automóvil varado frente a su casa en la ladera de una montaña nevada el día de Año Nuevo cuando fue atropellado por su propio vehículo.

El accidente lo dejó en estado crítico pero estable con lesiones en el pecho y ortopédicas. “Estaba ayudando a alguien varado en la nieve”, dijo Schieve al Reno Gazette-Journal el lunes por la noche.

Añadió que ambos son amigos y que la llamaron por el accidente poco después de que ocurriera el domingo por la mañana cerca de la autopista Mt. Rose que conecta a Reno con el lago Tahoe.

The moment #JeremyRenner was airlifted to hospital after running over his own leg with snow plough at his Lake Tahoe ranch: Doctor neighbour saved his life with a tourniquet after Marvel actor suffered 'serious blood loss' #JeremyRennerAccident #Trending pic.twitter.com/VlpV7LK4LG

— 6IX WORLD NEWS (@6ixworldnews) January 2, 2023