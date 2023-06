Muere Treat Williams tras terrible accidente en motocicleta

El actor y protagonista de "Everwood" y "Hair" sufrió un choque fatal cuando conducía una moto por la ruta 30 en Vermont.

Treat Williams murió a la edad de 71 años en la tarde del lunes, después de un accidente entre su motocicleta y un vehículo que intentaba acceder a un parking.

Barry McPherson, agente del actor durante 15 años, confirmó que el artista murió cuando la motocicleta que conducía fue impactada por un automóvil en Dorset, Vermont, alrededor de las 5 pm.

Según un comunicado de la Policía Estatal de Vermont, el Honda todoterreno de Ryan M. Koss, de 35 años, dio el intermitente para girar a la izquierda y golpeó fatalmente al protagonista de “Everwood”.

“Williams no pudo evitar la colisión y salió despedido de su motocicleta. Sufrió heridas graves y fue trasladado en helicóptero al Albany Medical Center de Albany, Nueva York, donde fue declarado muerto”, señaló el informe policial.

“Como se podrán imaginar, estamos conmocionados y gravemente afligidos en este momento. Treat amaba profundamente a su familia, su vida y su oficio”, dijeron familiares del intérprete al medio especializado Deadline.

La carrera del actor

Treat Williams debutó en el cine en 1975 como policía en la película “Héroe mortal” y llegó a aparecer en más de 120 papeles en televisión y cine, incluidas las películas El águila ha aterrizado, El príncipe de la ciudad y Érase una vez en América.

Su actuación más recordada corresponde a la película Hair (1979), basada en el musical de Broadway, que le valió una nominación a los Globos de Oro.

También protagonizó la serie televisiva Everwood, en la que interpretaba a un neurocirujano que trasladaba a su familia de Nueva York a Colorado. En el teatro, actuó en espectáculos de Broadway como Grease y Piratas de Penzance.

Los famosos no tardaron en reaccionar a la triste noticia y de inmediato honraron su memoria con mensajes en redes sociales.

“Treat y yo pasamos meses en Roma rodando Érase una vez en América. Durante un rodaje largo, uno puede sentirse muy solo en la carretera, pero su resistente buen ánimo y su sentido del humor fueron una bendición. Lo quería mucho y estoy desolado por su partida”, escribió James Woods.

Treat Williams

RIP

