FOTOS. Kanye West sirve sushi en el cuerpo desnudo de una mujer

El cantante fue acusado de machista luego de celebrar su cumpleaños con una fiesta de locura, a donde acudió su hija North.

Kanye West lleva protagonizando polémicos momentos desde hace varios años y ahora vuelve a acaparar los titulares por su extravagante fiesta de cumpleaños, donde estuvo su hija mayor North West, fruto de su matrimonio con Kim Kardashian.

El cantante celebró su cumpleaños 46 con una fiesta que no ha estado exenta de la polémica, pues se hicieron virales unas imágenes en donde aparece una mesa con comida, pero eso no es todo.

Las críticas se dieron porque han utilizado a una mujer desnuda para que sea el ‘plato’ del shushi. Esta es una práctica japonesa que se conoce como nyotaimori. Se trata de una actividad en donde se utiliza el cuerpo de la mujer como base para poner los alimentos e ir comiendo de ahí.

Esta práctica sexual japonesa es una variante de la sitofilia: fetichismo sexual que mezcla erotismo y comida. Consiste básicamente es comer sashimi o sushi sobre el cuerpo desnudo de una mujer.

La actividad no ha pasado inadvertida a las redes y han tachado al rapero de machista y misógino por “tratar a una mujer como un plato”.

Kanye West’s 46ᵗʰ birthday party had sushi served on naked woman’s body….. & North West’s tried to feed Kanye’s wife Bianca sushi 💀 pic.twitter.com/6Js5JoYyJV

— HIPHOP CROWN NATION (@hiphopcnation) June 12, 2023