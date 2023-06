Arredondo: “Vamos a pedir un endurecimiento de las penas para condenar a aquellos que cometan actos delictivos”

Exministro de Salud y aspirante a la presidencia en dos ocasiones, el candidato por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) promete impulsar una reforma a la Ley de Comisiones de Postulación debido al atraso y nombramiento de magistrados del Organismo Judicial.

El candidato presidencial de la agrupación política Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Francisco Arredondo, concedió una entrevista a Publinews.

¿Cuáles son las prioridades de su plan de trabajo?

Desafortunadamente, los gobiernos pasan y los grandes problemas del país siguen sin resolverse, lo que me indigna porque hay niños que todavía mueren por desnutrición, no hay accesos a escuelas ni puestos de salud y estamos en los países más atrasados en el Índice de Desarrollo Humano.

¿Cuáles serán los primeros que tratará?

Nuestra propuesta es llevar al gobierno personas que sean totalmente honestas, incorruptibles y tengan capacidad de ejecución para materializar los planes del plan de gobierno, no solo los nuestros sino los que están en desarrollo. Hay que reconocer que un gobierno no cambia de la noche a la mañana, lo desafortunado es que se están ejecutando mal, con poca capacidad y con corrupción, lo cual hace que fracase. Vamos a hacer que el gobierno esté al servicio del guatemalteco.

De acuerdo con su experiencia, ¿cómo garantizar que las personas sean honestas al desempeñar sus atribuciones?

Tenemos que seleccionar al mejor equipo, pedirle al guatemalteco que participe y llevar a quienes sepan trabajar y no gente que va a aprender. Vamos a terminar con el nepotismo y el clientelismo. No estamos aceptando financiamiento de nadie que no lo haga a través del partido y siguiendo lo que establece la ley.

¿Cómo trabajará con diputados que hacen alianzas y aprueban o entrampan discusiones?

La decisión parcialmente la tiene el ciudadano porque desafortunadamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos no da la oportunidad real de seleccionar a quienes quieren llevar. Todavía existen los listados nacionales en los que entra mucha gente por las que el ciudadano no está votando. Pero vamos a trabajar de frente y decentemente, no vamos a ir a corromper, ni comprar diputados, pero sí vamos a tener un diálogo franco, enfrente del guatemalteco, no habrá negociaciones ocultas. Cuando un diputado esté obstaculizando un proceso, lo vamos a señalar públicamente y lo vamos a denunciar.

¿Qué hará para que funcione el Sistema Penitenciario y fomentar la reinserción de las personas?

Todas las instituciones dentro del Ejecutivo serán dirigidas por personas honestas y capaces, lo digo particularmente porque el sistema carcelario ha sido un lugar donde la corrupción abunda. Por tiempo se ha sabido que lo que les cobran a los presos, incluso producto de las extorsiones que salen de las cárceles, llegan a manos de funcionarios, quienes permiten que entren los teléfonos y se eduquen en el crimen para minimizar los problemas que están sucediendo. Por aparte, las cárceles tienen hacinamiento, casi el 15% de las personas ocupan un espacio en las prisiones pueden tener una medida sustitutiva, hay 12% de la población que cumplió condena y por razones administrativas o falta de juzgados no puede salir. Hay que separar a las personas altamente peligrosas y corruptas de personas que son presas administrativas.

¿Considera una reforma al sistema de justicia por la selección de magistrados y jueces?

Todo es un problema complejo y combinado, hay que recordar que vivimos en un Estado de derecho. El Organismo Ejecutivo tiene su presidente, el Congreso también y el Organismo Judicial tiene su presidencia, dentro de la ley las tres presidencias están al mismo nivel, ninguna está supeditada ni depende de la otra, hay que hacer que trabajen coordinadamente, ya que interactúan en la elección de magistrados de las diferentes cortes. Al final, pasa a través del Congreso o se hace una selección por el presidente de una terna que recibe. Sí es importante revisar la Ley de Comisiones de Postulación, lo fundamental es que no haya gente corrupta en el proceso de selección y escogencia, como es el de magistrados, donde participan las universidades, lo que se hizo para una respuesta moral académica, pero se ha deformado porque hay universidades que no tienen carrera de leyes y tienen representante en las comisiones, al igual que los colegios de profesionales.

Conociendo a Francisco

¿Pasatiempo? Leer, caminar, escuchar música y disfrutar a mi familia

¿Cuál es su comida favorita? Tengo una dieta amplia, me gusta toda la comida

¿Qué tipo de música escucha? Variada, en español, romántica, clásica

¿Cuál es su lugar favorito del país? La ciudad, río Dulce, Monterrico, Quetzaltenango, Atitlán

¿Cuál es el último libro que leyó? Estoy leyendo “El patrón” de Justo Rufino Barrios, “¿Por qué fracasan las naciones?” y “¿Por qué se mueren las democracias?”

¿Qué lo pone de malhumor? Ver las injusticias y no lograr tener un país diferente

¿China o Taiwán? Difícil de contestar, pero hay que velar por el interés nacional; hay que tener un balance.

El polígrafo

¿Libramiento de Chimaltenango? Corrupción

¿CICIG? Controversia

¿Tráfico? Tragedia

¿Autopista Escuintla a Puerto San José? Corrupción

¿Aeropuerto La Aurora? Desastres

¿Matrimonio igualitario? En contra

¿Reguetón? Alegre

¿TikTok? Divertido

¿Ricardo Arjona o Gaby Moreno? Ambos

¿Selección nacional de futbol? Una esperanza que tenemos que llegar a cumplir

¿En un redondel quién lleva la vía? El derecho

¿La patria del criollo? Hay que leerla

¿Fiscalización de la SAT a emprendedores? Debe ajustarse a la realidad

¿Cuál canción resume su vida? No podría dar una canción

¿En cuál época le gustaría vivir? En la actual, cada época es importante

¿Con cuál personaje famoso cenaría? Nelson Mandela

¿A qué edad termina la juventud? Nunca, hay que ponerle vida a los años

¿Cuál ha sido la promesa más repetida y no se ha cumplido? La falta de honestidad de los políticos.

Certeza

“Definitivamente, hay un punto que debe revisarse a nivel constitucional porque la Corte Suprema de Justicia muchas veces sus decisiones son apeladas en la Corte de Constitucionalidad, cuyo espíritu es la aplicación de la Constitución y no su interpretación de forma correcta, donde se deforma la Corte de Constitucionalidad porque quedó constituida como un tribunal extraordinario de apelaciones. Entonces, cuando se apela en la Corte, resulta que sus decisiones están arriba de las resoluciones de la Corte Suprema, lo cual resulta en una incongruencia, porque tenemos una Corte Suprema cuyas decisiones son apelables. Creo que ese tema sí debe revisarse en la Constitución. Se creó en 1985 y el espíritu es bueno, pero hubo lagunas que deben revisarse”.

