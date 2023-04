Francisco Arredondo destaca en el Rally de Sonora

El guatemalteco se mantiene estable en la clasificación general (octavo puesto), con un tiempo total 4:59.52 horas, a 1.:12.54 de Dumontier, quien también ostenta el liderato general.

El desierto de Sonora, uno de los más inhóspitos del mundo es el escenario en el cual el piloto de rally Francisco Arredondo vuelve a la alta competencia, en esta ocasión son cinco etapas más un prólogo, en el cual el guatemalteco tratará de imponer su conocimiento y pericia entre los mejores del mundo y así finalizar con éxito la prueba que forma parte del Campeonato Mundial de Rally.

La elite del Rally se encuentra en Sonora, México, donde se realiza la fecha puntuable del mundial de éste deporte, y Arredondo no podía faltar a la cita para formar parte del BAS World KTM Racing – Puma Energy Rally Team, uno de los equipos más importantes del globo, el cual integran corredores de talla mundial.

