Yeri Mua muestra pruebas de agresiones que sufrió de Naim Darrechi

Yeri Mua dio a conocer que esperaba un bebé, el cual decidió abortar debido a las agresiones que sufrió de su expareja, Naim Derrechi. El hecho ha generado polémica.

Yeri Mua enfrenta una nueva controversia, luego de que su exnovio, Naim Darrechi, dio a conocer que estaba embarazada. Ante la noticia, fue la influencer quién reveló que decidió abortar exponiendo que ha sido víctima de violencia.

Hace unos días, la famosa confirmó que su relación con el influencer había llegado a su fin, sin embargo, se negó a dar detalles.

La tarde de ayer, Naim Derechi exhibió que Yeri Mua estaba embarazada. La influencer rompió el silencio y dio a conocer que decidió abortar ante la violencia que sufrió en manos del famoso. Además, la joven comentó que tomará acciones legales en contra de su expareja pues este la habría violentado en más de una ocasión.

Ante las críticas que recibió por su aborto, Yeri Mua publicó unas fotografías como pruebas de las agresiones que recibió de su ex, asegurando que la decisión la tomo, debido a la inestabilidad de su pareja. “No me pueden obligar a tener un hijo con un hombre que me violentó, no merece tener un padre así”, comentó.

El influencer, Naim Derechi, ha estado envuelto en varias polémicas, pues incluso aceptó seis meses en prisión y una indemnización por agredir a un policía con una botella en la cabeza. Además fue acusado por una exnovia de agresiones físicas y psicológicas, situación que Yeri Mua dijo no le daba importancia en ese momento.

Claramente me siento confundida por que me hablo su padre y por mas compasión que quiera tenerle no es justo para mi permitirme que me siga lastimando por que claramente si el empezó a hablar de todo esto era para provocarme todo este hate pic.twitter.com/LVwFDdehzk — tu bratz favorita (@yerimua) June 10, 2023

