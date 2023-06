¿Natanael Cano sale con exnovia de Peso Pluma? Ella es la sensual modelo

La creadora de contenido exclusivo para OnlyFans, Odalys Velasco, acudió al concierto del precursor de corridos tumbados en la Ciudad de México.

Usuarios en redes sociales comentan que la exnovia de Peso Pluma, Odalys Velasco, está saliendo ahora con Natanael Cano. Esto después de que la modelo fue captada en el show del famoso en primera fila.

Los corridos tumbados se han convertido en el género mexicano más popular del momento en varios países latinos. Luego de que la canción “Ella Baila Sola” llegara a la cima de las principales listas de popularidad y plataformas streaming más de uno ahora quiere incursionar en ese género.

La influencer, Odalys Velasco, se le vio en el concierto de Natanael Cano en el Auditorio de la Ciudad de México, el pasado martes 30 de mayo. Ella solía salir en plan sentimental con Peso Pluma.

La noticia ha generado que miles de internautas pregunten si el precursor de corridos tumbados estaría saliendo con la ex de su amigos.

“Eso es de chapulines”, “Y qué les asombra? esas chicas salen con todos los famosos pero no las toman en serio”, “Es la chica de todos”, “Eso le gusta a esta chica, andar enseñando y andar con famosos”, “No le conocía esas mañas al Nata pero si anda con ella o no, al final no pasa nada, ella ha dicho en sus redes que nunca fueron algo de forma oficial”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

A través de sus redes sociales se ha podido apreciar que la también creadora de contenido íntimo para OnlyFans no solo acudió, sino estuvo en primera fila, donde se le pudo observar cantando y bailando, todo el tiempo grabando historias para su redes sociales.

“Estuvimos saliendo, pero no fuimos novios, estuvimos conociéndonos, pero al final se fue sin darme una explicación, no me interesa saber una explicación porque creo que todo cae por su propio peso”, fue lo que confesó Odalys en una entrevista sobre Peso Pluma.

