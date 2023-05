Leopi viene a Guatemala para enseñarte a conquistar al amor de tu vida

El reconocido coach Leonel Castellanos se presentará el 3 de junio con su taller “Conquístalo” con el objetivo de darle a las mujeres las herramientas y estrategias para conocer, encontrar, conquistar, enamorar y quedarte con la pareja que quieran.

Al estilo de Hitch, la película que protagonizó Will Smith y en donde su personaje enseñaba tácticas de seducción, el trabajo de Leopi consiste en entrenar a la personas para que puedan conquistar a una pareja.

Leonel Castellanos se dedica desde hace más de 20 años a ayudar a miles de personas a encontrar pareja. Es experto en técnicas de carisma, atracción y programación neurolingüística.

Él se presentará el 3 de junio con su taller “Conquístalo”, acompañado de la psicóloga guatemalteca Yosahandi Alcalá, donde le darán a las mujeres las herramientas y estrategias para conocer, encontrar, conquistar, enamorar y quedarte con la pareja que quiera.

Durante una entrevista, nos reveló cómo sus vivencias de adolescente lo llevaron a convertirse en el “Hitch mexicano” y un coach internacional.

“Yo era el tímido el introvertido, el callado, vi pasar a todas las niñas lindas de mi escuela y no hablé con ninguna. Ya en el bachillerato y salíamos con mis amigos, yo era el que cuidaba las bebidas en la mesa mientras los demás bailaban y conocían niñas. Yo me preguntaba ¿por qué no había un profesor, una clase o un libro que enseñara cómo hacer amigos, cómo ser impactante y obviamente cómo conocer y conquistar a una persona”.