Tras denuncia de Danna Paola, actor es acusado de trata de personas

El actor Mickey Santana que participó en 'Amigos x Siempre' y 'Cómplices al rescate' estaría involucrado en la desaparición de una joven que Danna Paola mencionó en uno de sus conciertos.

Mickey Santana, un exactor de telenovelas infantiles como Cómplices al Rescate, fue señalado por presuntamente estar implicado en una red de trata de personas y principalmente en la desaparición de una joven mexicana, Ana Victoria Ruiz Palacios.

La conductora mexicana Addis Tuñón reveló información acerca del caso de la mujer originaria de Jalisco que continúa desaparecida. Fue a través de un video en vivo en su cuenta de Instagram que Addis adelantó la investigación.

“Quiero pedirles que pasen la voz. Hoy en ‘De Primera Mano’ vamos a presentar una exclusiva muy importante que nos podría pasar a ti, a mi, o cualquiera de nuestra familia, que involucra un video viral”, comentó la conductora.

“A una artista muy querida, muy comprometida a quien ahorita en este momento damos las gracias. Por su sensibilidad es que esto se volvió viral y gracias a ella se nos encendió la alarma de hacer la búsqueda, la investigación. Solamente decirte Danna Paola, gracias”, expresó.

“Lo que inició como un video viral en ‘De Primera Mano’ se revela como una investigación, que involucra al espectáculo más de lo que hubiéramos supuesto”, agregó.

Dicho video salió a la luz en febrero de este 2023, en el cual quedó documentado el momento exacto donde una niña subió con Danna Paola al escenario y posteriormente la abuela logró acercarse a la cantante y le expuso el caso de la desaparición de Victoria (madre de la menor).

Danna agradeció a la familia por haber asistido al concierto y de inmediato abordó el tema de la mujer desaparecida.

“Hay muchas situaciones así, su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar… ¡Ni una más, Guadalajara! ¡Basta! Esto es muy fuerte para mí, yo como artista y como mujer quiero comunicar esto porque es momento de seguir haciendo justicia. Estamos aquí todas las mujeres. Créeme, no estás sola, tienes un army (ejército) gigantesco de muchas mujeres y yo confío en Dios y estoy segura que hará su trabajo. Confiemos y voy a orar mucho por ti y por tu familia”, le dijo la también actriz a la pequeña.

Fue a partir de ese momento en que el caso comenzó a tomar fuerza. Tras meses de búsqueda se lograron comunicar con la familia de la víctima y se descubrió que Miguel Santana Arellano, exactor de Televisa presuntamente estaría involucrado con la desaparición de la joven.

La familia indicó que él habría sido la última persona con quien estuvo su hija ya que mantenían una relación sentimental.

“Me contó que se iba con Miguel Santana Arellano que porque él le iba a dar un anillo de compromiso. Miguel la iba a recoger en el Aeropuerto de la Ciudad de México y que pues iba a pasar unos días con él”, explicó Marypaz Palacios, madre de Victoria.

Conforme pasaron los días, la familia de la joven comenzaron notar una situación extraña, su hija les enviaba mensajes de texto con un vocabulario y frases ajenas a ella. La madre comenzó a sospechar que algo estaba mal, ya no era su hija.

“Su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía: Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar”, indicó la señora.

De momento, el exactor, Mickey Santana, no ha emitido ninguna declaración y se sabe que cerró todas sus redes sociales a excepción de su cuenta de OnlyFans.

