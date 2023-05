Montana se convirtió en el primer estado de Estados Unidos que prohíbe TikTok

Cada violación a esta ley se castigará con una multa de 10 mil dólares.

Montana se convirtió esta semana en el primer estado de Estados Unidos en prohibir la aplicación TikTok, a través de una ley que entrará en vigor el próximo año y que aviva el debate sobre el impacto y la seguridad de la popular aplicación de videos.

La prohibición se convirtió en ley con la firma del gobernador, Greg Gianforte, y servirá como una prueba legal de una prohibición nacional de la plataforma, algo que los congresistas en Washington están pidiendo cada vez más. “TikTok no operará dentro de la jurisdicción territorial de Montana”, se lee en el sitio web del estado, a través de una copia de la ley recién creada.

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana.

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023