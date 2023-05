Hija Johnny Depp presenta a su novia con apasionada foto

Luego de varios rumores, Lily-Rose Depp hizo oficial su relación con la famosa cantante 070 Shake publicando una candente imagen.

En las últimas semanas. la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis ha estado en boca de todos luego de las críticas que recibió por la serie “The Idol”, que protagoniza con The Weeknd, debido a que tiene escenas explícitas y bastante polémicas.

Ahora Lily-Rose Depp vuelve a ser tendencia tras presentar a novia, una chica llamada Danielle Balbuena. Ella es una rapera estadounidense que es conocida bajo otra identidad: 070 Shake.

Su nombre artístico es un tributo al código postal de su ciudad. La joven ha protagonizado un rápido ascenso a la fama y apareció en el álbum de Kanye West titulado Ye.

La actriz sorprendió a todos los seguidores de sus redes sociales, más precisamente de Instagram, debido a que subió una imagen dando un beso a su novia.

La pareja inició su relación en febrero cuando asistieron a la Semana de la Moda de París, donde coincidieron con el floreciente romance de su ex, Timothée Chalamet, con Kylie Jenner.

Lily-Rose Depp Confirms 070 Shake Romance With PDA Photo Going public! Lily-Rose Depp confirmed her relationship with 070 Shake after months of romance speculation. “4 MONTHS WITH MY CRUSH,” the Idol star, 23, wrote alongside a photo of her and the rapper (real… pic.twitter.com/fRQvT6QN3B

— Soulwell Publishing Group® (@SoulwellPublish) May 14, 2023