VIDEO. The Weeknd pierde la voz en el peor momento

El cantautor The Weeknd estuvo a punto de romper en llanto tras anunciarle a sus fans que no puede cantar.

En su regreso triunfal a los escenarios The Weeknd perdió la voz, por lo que, a los 15 minutos de haber comenzado, tuvo que cancelar su presentación. El músico de 32 años interrumpió su concierto en California, Estados Unidos, tras haber interpretado tan solo cuatro canciones en el estadio SoFi.

El artista canadiense prometió a la audiencia que recuperarían el dinero que pagaron por sus entradas, sin especificar cómo se haría el reembolso. Tras cancelar intempestivamente su concierto, The Weeknd escribió un mensaje en sus redes sociales:

.@TheWeeknd just lost his voice in the middle of a sold out show at SoFi Stadium. Came out and apologized and announced everyone would get their money back and left. pic.twitter.com/En7v16RbwV

— Kenny Holmes (@KHOLMESlive) September 4, 2022