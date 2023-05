¿Quién es Tiffany Chen, novia de Robert De Niro y madre de su séptimo hijo?

Robert De Niro tomó al mundo por sorpresa el 9 de mayo pasado, después de que anunció que se convirtió en papá por séptima ocasión.

Robert De Niro tomó al mundo por sorpresa el 9 de mayo pasado, después de que anunció que se convirtió en papá por séptima ocasión y este día confirmó que Tiffany Chen, su actual novia, es la mamá de Gia Virgina Chen-De Niro.

Tiffany Chen es una instructora de artes marciales y fue contratada para enseñarle algunos movimientos a Robert De Niro en 2015 para la película “Pasante de moda” protagoniza por Anne Hathaway.

