¡A sus 79 años! Robert De Niro revela que se convirtió en padre por séptima vez

Robert de Niro sorprendió a sus millones de fans y reveló que volvió a convertirse en padre por séptima vez. El legendario actor que en agosto celebrará sus ocho décadas confesó que ahora tiene siete hijos.

La noticia ha dejado boquiabiertos a sus seguidores pues su hija mayor tiene 51 años y su sexta hija ya tiene 11. Sin embargo, esto no parece impedimento para que el ganador del Oscar quiera seguir agrandando su familia.

¡ENHORABUENA! #RobertDeNiro, de 79 años, anunció que ha sido bendecido con su séptimo hijo, lo que lo convierte en padre una vez más. 🙌 pic.twitter.com/EtvYumXBTm — La Oficina Geek (@LaOficinaGeek) May 9, 2023

A través de una entrevista con ET Canada, la celebridad compartió la noticia de que volvió a ser padre recientemente. El actor corrigió a su entrevistadora cuando esta le preguntó por su familia y le comentó que el actor tenía seis hijos.

“En verdad, tengo siete hijos. Acabo de tener un bebé”, reveló De Niro ante la sorpresa de la entrevistadora. Posteriormente, representantes del actor confirmaron que este sí volvió a ser padre, aunque no entregaron mayores detalles. De hecho no se conoce aún quién es la madre del nuevo hijo del famoso.

En 2018, después de casi dos décadas de matrimonio, Robert De Niro y su esposa, la también actriz, Grace Hightower, se separaron. Desde entonces, no se ha sabido sobre una nueva pareja.

El también productor estadounidense tiene otros seis hijos, incluyendo a su hija adoptiva, Drena De Niro, quien tiene 51 años. Su hijo mayor, Raphael De Niro, tiene 46 años, sus gemelos Julian y Aaron tienen 27, su hijo Elliot tiene 25 y la más pequeña, Helen Grace, tiene 11 años.

“No hay otra forma con los niños. No me gusta imponer leyes y cosas así. Pero, a veces, no tienes otras opción. Y creo que cualquier padre diría lo mismo”, reconoció el actor al hablar de sus hijos.

De Niro estrenará su tan esperada nueva película con Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon“, donde se reencontrará con Leonardo DiCaprio.

