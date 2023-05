Comparan a Peso Pluma con historia de la película “Coco”

Hassan Emilio Kabande Laija conocido como "Peso Pluma" se ha convertido en todo un fenómeno mundial. El joven de 23 años se ha ganado la admiración de millones de personas.

Peso Pluma de nuevo ha generado polémica. Usuarios en redes sociales lo han criticado por no haber otorgado los créditos correspondientes en una presentación en vivo de “Ella Baila Sola” y lo comparan con un personaje del filme de Disney Pixar.

Hassan Emilio Kabande Laija conocido como “Peso Pluma” se ha convertido en todo un fenómeno mundial. El joven de 23 años se ha ganado la admiración de millones de personas que han quedado maravillados con sus corridos tumbados.

Sin embargo, como cualquier otro famoso artista, el joven no está exento de la crítica y las polémicas. Ahora ha sido comparado con un personaje de la popular cinta de Pixar, “Coco”.

Usuarios de Internet asemejaron la relación entre los cantantes Peso Pluma y Pedro Tovar con la de dos personajes de la película animada. Fanáticos de Eslabón Armado, grupo del que Tovar es cantante, acusaron al intérprete de “Por las noches” de adjudicarse por completo el tema “Ella baila sola”.

Todo sucedió después de que Peso Pluma se presentara en el icónico programa estadounidense, “The Tonight Show”, que conduce el célebre presentador Jimmy Fallon. En el mismo él presentó el tema “Ella baila sola” como si solamente fuera de él.

En la película animada de “Coco”, el músico famoso es Ernesto de la Cruz, quien obtuvo fama robado las canciones que escribió Héctor, entre ellas, “Recuérdame”. Al final de la cinta se revela quién es el compositor y Ernesto queda como un farsante.

Coco predijo lo que pasaría con Pedro Tovar y Peso Pluma ¡PENSARON EN TODO! 😱 pic.twitter.com/S9CD7qxw7f — Pablo Roy 🍿 (@soypablo_robles) May 2, 2023

“Peso Pluma me recuerda a Ernesto de la Cruz, él ha hecho todo jaja”, “Qué farsante y dejó fuera a Pedro Tovar”, “La verdad que no le ven a este tipo, no canta nada y es feo”, “Las personas haciendo famosos a gente que no tiene talento”, fueron algunas reacciones en las redes sociales.

¿Se acuerdan que en “Coco”, Ernesto de la Cruz es descubierto por robarse las canciones? Bueno, “Ella Baila Sola” es de Pedro tovar y Eslabón Armado… Peso Pluma sólo es el invitado. 🙊 pic.twitter.com/SQO2tFUFUC — Gluc (@GlucMx) May 3, 2023

