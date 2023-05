Muere el cantante Carlos Parra y filtran video del trágico accidente automovilístico

La farándula en México se vistió de luto debido al sensible y lamentable fallecimiento del vocalista del grupo de regional mexicano: "Los Parras".

El cantante Carlos Parra falleció el pasado 7 de mayo a los 26 años tras un fatal accidente automovilístico, así lo dieron a conocer en redes sociales.

La triste noticia fue revelada por la agrupación regional mexicano “Los Parras”, donde dieron a conocer que el accidente lo tuvieron todos los miembros.

“A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro Hermano, Carlos Parra. DEP hermanito te amamos”, se pudo leer.

El mensaje fue acompañado de una esquela en la que se puede leer: “Por verte feliz yo lo daría todo, por eso no llores mi partida si Dios me llamó a sus brazos. Un verdadero hermano no tiene edad, tiempo o distancia, perdura para siempre en el corazón”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la noticia, y sus fans se mostraron consternados y en shock ante la terrible tragedia, por lo que expresaron su sentir.

A través de Twitter se viralizó un video que captó el momento del incidente que ocurrió en una de las autopistas de Phoenix, Arizona, cuando él —junto con su familia— se dirigía a Sonora, México, según diversos reportes.

Aunque no se ve el momento en el que el vehículo se estrella, así se apreció cómo se incendió y en qué condiciones quedó luego de que los elementos de emergencia atendieron el accidente y confirmaron el deceso de dos personas.

Quién era Carlos Parra

De acuerdo con la plataforma Spotify, las canciones más populares de Los Parras son la versión de Ya te superé, No me gusta perder, Ya no es por ti y Recargado en la barra, el grupo al que perteneció Carlos Parra tiene casi 800 mil oyentes mensuales.

Además de dedicarse a la música, el joven artista también subía algunos blogs en su canal de YouTube, en sus videos mostraba ciertas situaciones de humor.

De acuerdo con su canal de YouTube, hace tres años le llevó una serenata a su pareja, Lillian Griego, para pedirle que fuera su novia. El TikTok más reciente de la joven es de ella misma contando cómo conoció al joven cantante.

Carlos Parra y Lilian tenían planes de casarse…Ayer Carlos perdió la vida en un Accidente, a la edad de 25 años. La vida es un instante, disfruten y amen mucho 🤍 pic.twitter.com/Zz12FYTto0 — Daniacasts🦋🌙🪐 (@DaniiSol20) May 8, 2023

