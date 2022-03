Famosos reaccionan a la muerte de Taylor Hawkins

Ante la lamentable noticia, los usuarios de las redes sociales y grandes artistas reaccionaron.

Ante la inesperada noticia sobre la muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, reportada en la noche del viernes 25 de marzo en Bogotá, Colombia, los usuarios de las redes sociales y grandes artistas reaccionan frente a esta lamentable noticia para el mundo artístico y musical.

El músico se encontraba en Bogotá con su banda para cerrar el primer día del Festival Estéreo Pícnic, celebrado al norte de la ciudad, no obstante las autoridades confirmaron la muerte del famoso. Su cuerpo sin vida fue encontrado en un hotel ubicado en el norte de Bogotá.

Frente esta noticia, Hawkins se convirtió en tendencia en Twitter, donde los usuarios lamentan las muerte del músico y reaccionaron con respecto a esta situación.

El mundo musical y los artistas del rock lamentaron también la noticia del fallecimiento del baterista de Foo Fighters.

Es el caso de los Guns N’ Roses enviaron un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

El afamado baterista de la legendaria banda The Beatles, Ringo Starr, compartió su pesar en Twitter: “Dios bendiga a Taylor, paz y amor para toda su familia y la banda, paz y amor”.

La banda Coldplay le dedicó unas palabras durante su presentación en Monterrey, México: “Escuchamos que un amigo nuestro en una gran banda llamada los Foo Fighters ha fallecido. No estábamos seguros de hablar de esto en nuestro concierto, pero lo debemos hacer porque es nuestro amigo y nos importa”, dijo el vocalista Chris Martin con la voz entrecortada.

El legendario guitarrista Slash le dedicó un emotivo mensaje: “Devastado por la pérdida de nuestro amigo Taylor Hawkins, no tengo palabras para expresar todos los sentimientos que tengo por su fallecimiento. Pero mi corazón está con su familia, su banda y amigos. RIP Taylor”.

Ozzy Osbourne dijo en su cuenta de Twitter que Taylor era una gran persona y un excelente músico. Además, envió un mensaje de condolencia para su esposa, hijos y en general a toda su familia, incluyendo su banda y los fans.

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side – Ozzy

