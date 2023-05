Día de Star Wars: qué idioma debes aprender según tu personaje favorito

Duolingo creó un listado en el que relaciona un idioma con uno de los personajes de Star Wars. Conoce acá cuál sería el tuyo.

Cada 4 de mayo se conmemora el Día de Star Wars o el famoso “May the Force be with you“. Durante esta fecha se pueden ver todo tipo de publicaciones referentes a la famosa saga, sobre sus personajes y de cómo surgió la celebración.

Todo inició un 4 de mayo de 1979, cuando en el London Evening News se publicó una nota donde el Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a la ministra recién electa Margaret Thatcher y lo hicieron con la frase: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”, que al español es traducido como “Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Enhorabuena”.

Esta ocurrencia marcó un precedente para la celebración del Día de Star Wars. El 4 de mayo de 2011 el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine donde se hicieron proyecciones de la saga, así también se ofrecieron descuentos en los productos de Star Wars.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de StarWarsLATAM (@starwarsla)

Idiomas según personajes de Star Wars

Duolingo creó un listado en el que relaciona una lengua con uno de los personajes de Star Wars, dependiendo de sus características. La saga cuenta con varios idiomas creados como el huttés, ewokés o el aurebesh, que están basados en lenguas reales como el quechua, el tibetano, el nepalí y el finés.

La plataforma web creada por el guatemalteco Luis Von Ahn habilitó nueve personajes para que los usuarios seleccionen. Cada uno tiene un idioma real que se acopla a su perfil según su personalidad. Estos son:

C-3PO: este androide es capaz de dominar seis millones de idiomas, fue creado para servir a los humanos. Al seleccionarlo la aplicación dará la opción de aprender alemán ya que el robot está

inspirado en la película Metrópolis de 1927, dirigida por Fritz Lang, una de las cintas más importantes del expresionismo alemán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de StarWarsLATAM (@starwarsla)

Han Solo: es uno de los personajes principales de la saga. Al elegirlo se podrán tomar lecciones de inglés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de StarWarsLATAM (@starwarsla)

Leia: una de las pocas mujeres de la saga, pero por su carácter de líder rebelde y al mismo tiempo, con “amores que trascienden cualquier época”, la aplicación invitará a los usuarios a estudiar francés.

Ewoks: son pequeños seres con aspecto de osos de peluche que tienen un idioma en particular que mezcla varias lenguas, como el nepalí, por lo que al escogerlo la recomendación será un idioma de esa misma región: el hindi.

Darth Vader: Duolingo lo considera una elección “fuera de lo convencional” y por ese motivo invita a los usuarios a estudiar finés, la lengua oficial de Finlandia en la que se inspiraron el huttés que habla Jabba el Hutt y la lengua que habla Watto en el Episodio I, quien es dueño del Anakin Skywalker.

Padmé Amidala: el gran amor de Anakin/Vader invitará a aprender una lengua milenaria como el chino.

Yoda: es un personaje que inspira antigüedad, por eso la elección llevará a los usuarios a aprender latín, una lengua legendaria que ha sobrevivido al tiempo como el maestro Jedi.

Jar Jar Binks: aunque es un personaje muy criticado por los fans de la saga, el doble en las películas le agregó frases con una construcción muy parecida al portugués, por ese motivo la aplicación recomienda este idioma.

Porg: hay un término en coreano que describe a esta criatura tierna y alada: aegyo. Por eso la invitación de la plataforma es aprender este idioma que ha crecido en popularidad en los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🍁 Nature Canada (@naturecanada_)

