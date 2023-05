Carrie Fisher tendrá su estrella en el Paseo de la Fama el Día de Star Wars

La actriz será honrada y recordada el próximo 4 de mayo en Hollywood con el famoso lema “May the 4th be with you”.

Carrie Fisher murió el 27 de diciembre de 2016, la noticia conmocionó a millones de fans de la saga de Star Wars, y todo parece indicar que buscan homenajear su legado.

La actriz, que interpretó el personaje de la Princesa Leia tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama que será develada el 4 de mayo, día en el que se celebra Star Wars con el famoso lema “May the 4th be with you”.

May the 4th be with you! Beloved actress Carrie Fisher will be honored posthumously with a star on the Hollywood Walk of Fame on May 4th at 11:30 am #walkoffame pic.twitter.com/DrMeZDRzP1

— Walk of Fame (@WalkofFameStar) April 24, 2023