Día de Star Wars: ¿Cómo está saga cambió el cine para siempre?

La celebración del 4 de mayo es una ocasión ideal para darnos cuenta que la franquicia creada por George Lucas le dio un giro al entretenimiento del séptimo arte.

“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana (a long time ago, in a galaxy far, far away)”. Con esta frase daba comienzo hace 45 años Star Wars o La Guerra de las Galaxias.

Su director George Lucas demostró que una producción de argumento sencillo y temática juvenil, realizada por un cineasta casi desconocido y sin grandes actores en sus títulos de crédito podía ser una mina de oro.

El estreno supuso el adiós definitivo al Hollywood clásico, que dio por hecho que las taquillas cinematográficas eran cosa de adultos. Aunque existía una importante producción de películas para jóvenes y niños, los grandes estudios no tomaban en serio esta audiencia.

Frente a las pantallas, Lucas reunió a multitudes de jóvenes y también adultos acompañando a sus hijos menores, que hicieron de la película un antes y un después. Un fenómeno que cambió para siempre las reglas del juego en Hollywood.

En total se han estrenado nueve partes de la saga (la última en 2019) que, como era de esperar, han provocado reacciones de todo tipo. Los estrenos de las nuevas entregas son todo un acontecimiento que atrae a un público fiel, que acude disfrazado de sus personajes favoritos y rodeado de la parafernalia que forma la particular mitología de la película.

Éxito de George Lucas 45 años después

Libros, tebeos y series de televisión han revitalizado el universo de “Star Wars”, en una tendencia que parece no tener límites.

Además, ha marcado buena parte de las películas de ciencia ficción moderna, transformando la oscuridad distópica habitual anterior a “Star Wars”, en una luminosidad que anticipa un final feliz para los héroes de los filmes.

El fenómeno ha trascendido las pantallas y la literatura y se ha incorporado como una parte de la cultura popular. Así en una época de inmediatez y de hiperconectividad de las redes sociales, muy pocos son ajenos a algunas de las frases y situaciones que se repiten en el filme.

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una fecha dedicada a la saga espacial y a sus fanáticos alrededor del mundo. La fiesta comenzó de forma muy casual por una similitud entre los términos en inglés “fourth” y “force”, que se traducen como cuatro y fuerza.

“May the Fourth be with you” es la frase con la que se popularizó este dicho y que, más tarde, se convirtió en una de las más grandes festividades de la cultura pop y el cine.

