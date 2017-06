Revelan la verdadera causa por la que murió Carrie Fisher

En un principio, los médicos forenses habían informado que Carrie Fisher murió debido a que sufría apnea del sueño, además de una combinación de otros factores.

Pero estos datos fueron compartidos antes de recibir el reporte completo de la autopsia y los resultados de toxicología.

Como se supo el día de su muerte, Fisher tuvo una emergencia médica durante un vuelo internacional el 23 de diciembre.

La actriz mostraba acumulación de grasa en las paredes arteriales. Además, había ingerido varios fármacos poco antes de fallecer.

Según el nuevo informe, Fisher tenía restos de cocaína, heroína y éxtasis en su sangre. Al parecer, la actriz tomó estas sustancias tres días antes del vuelo donde tuvo el ataque cardíaco que provocó su muerte cuatro días después.

Estas pruebas fueron realizadas en muestras tomadas de la sangre de la actriz cuando llegó a un hospital de Los Ángeles.

Ante estos datos, el hermano de Carrie Fisher, Todd, dijo a medios internacionales que no le causaba asombro.

“Nada de esto nos sorprende. Tal y como yo lo veo, no es ninguna noticia que Carrie tomara drogas por lo que no me impresiona que su salud se viera afectada por el abuso de ese tipo de substancias”.