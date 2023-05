Jared Leto rompe las redes al llegar como la gata de Karl Lagerfeld al Met Gala

El actor se volvió tenencia al aparecer en el famoso evento con un disfraz de gato, luego se reveló que lució cómo Choupette, la mascota del diseñador.

Publicidad

Jared Leto volvió a ser el centro de la atención en la edición 2023 del Met Gala, un evento benéfico que apoya al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El actor causó furor este lunes al aparecer vestido de gato, mientras todos los presentes se preguntaban de quién se trataba. Como ya es su costumbre, él suele ser de los invitados más extravagantes de la fiesta. Esta vez decidió llegar vestido como la gata Choupette, a quien Karl Lagerfeld amaba mucho.

El también cantante se quito después el enorme disfraz de pelo blanco y reveló un conjunto negro con capa larga y hombreras de lentejuelas.

Recordemos que este año, el evento hará homenaje al famoso y polémico diseñador alemán que murió en 2019, por lo que los atuendos se inspiran en su vida y obra.

Una de las características más representativas de Karl fue su mascota, una adorable gatita que fue adoptada por este en 2011. De acuerdo con “Sensacine” la mascota obtuvo una fortuna de 13 millones de dólares tras la muerte del alemán.

“Jared Leto”:

Porque fue vestido como el gato de Karl Lagerfeld al #MetGala. https://t.co/S168o0STpZ pic.twitter.com/QYBqOd84kW — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 2, 2023

Choupette inspira

Jared Leto no fue el único que pensó en la gata para elegir su atuendo, pues Doja Cat también se inspiró en el animal. Para la ocasión, la intérprete de Kiss Me More apareció con una prótesis facial que deformó su rostro para que tomara las facciones de un gato.

Ella llevó un vestido blanco cubierto de más de 350 mil cristales, cuya elaboración tomó cinco mil horas, con una capucha que cubre su cabeza y tiene orejas felinas. Además, el atuendo termina con plumas en el fondo. El vestido es de Oscar De La Renta.

No cabe duda que Doja Cat ha seguido los pasos de Lady Gaga y se ha convertido en una las artistas más extravagantes de los últimos años, y es que en cada aparición pública acapara toda la atención.

(Visited 195 times, 195 visits today)

Publicidad