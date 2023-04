Chiquis llega a los Latin AMAs con mini vestido y escote a punto se mostrar de más

La cantante desfiló por la alfombra roja presumiendo sus perfectas curvas en un atuendo que deja ver la cantidad de peso que perdió.

Publicidad

Chiquis Rivera no deja de llamar la atención en sus redes sociales con sus candentes publicaciones, donde presume lo delgada que está después de perder casi 40 libras.

Y es que la cantante subió un nuevo clip a su cuenta oficial de la plataforma de Tik Tok, se trata de uno en compañía de los miembros de su equipo de trabajo, quiénes parecen pasar un excelente momento juntos, tomando cada oportunidad en algo divertido.

El vestuario que luce es el vestido que lleva esta tarde para los premios Latin American Music Awards 2023, donde está nominada a Mejor Artista – Regional Mexicano.

La estrella apareció con un sexy y diminuto atuendo rosa, con un escote que estaba a punto de mostrar de más. La parte de atrás es más larga, por lo que se podían apreciar sus perfecta y bien trabajadas piernas.

“La Abeja Reina ataca de nuevo. #Chiquis te ves preciosa”

“Ufff es que cada día estás más hermosa”

“Mi Reina 👑 hermosa 😍 Te Amo ❤️”

El secreto de la cantante

Chiquis Rivera es una de las artistas que está lista para su participación de este jueves en los Latin AMAs, ceremonia que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas.

En medio de los preparativos para lo que será su participación en este evento que celebra a los artistas latinos la intérprete apareció en las redes sociales de los premios para decirle a las mujeres tres frases que las ayuden a empoderarse.

“Si me preguntaran en este momento tres frases para empoderar a estas reinas, estas abejas reinas serían ‘si por pende… me caigo, por chingona me levanto. Si me dicen que me cierran una puerta en la cara, me meto por la ventana. Y una de Karol G que me encanta ahorita muchísimo: más buena, más dura, más level… Triple M’”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chiquis (@chiquis)

(Visited 106 times, 106 visits today)

Publicidad