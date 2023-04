VIDEO. Vocalista de Grupo Firme sufre accidente con machetes en pleno escenario

El vocalista de Grupo Firme sufrió una severa cortada durante una de sus presentaciones mientras manipulaba un par de machetes.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, nuevamente está en medio de la controversia luego de que se volviera viral en Twitter un video en el que aparece en el escenario durante una de sus presentaciones en Washington, Estados Unidos, manipulando un par de machetes que le provocaron una severa cortada.

El evento pudo haber terminado en tragedia debido a que una de las afiladas herramientas se le zafó de las manos y casi cae entre el público. En un video compartido por la cuenta @VideosVirales69 se puede ver al cantante ejecutar una pieza de baile con un par de filosos machetes, con los cuales, Eduin Caz se golpeó en varias ocasiones en las piernas, lo cual le provocó una herida, que aunque no resultó aparatosa sí causó incomodidad en el cantante que terminó con el pantalón roto de la entrepierna debido a los movimientos de baile.

Sin embargo, eso no fue todo, pues en algún momento del baile, al cantante se le zafó de las manos uno de los machetes y salió volando hacia la zona que divide el escenario del público.

Cabe destacar, que cuando el cantante soltó el machete hizo una expresión de preocupación, sin embargo, todo parece indicar que el artefacto no afectó ni golpeó a nadie. Horas después del show, Eduin Caz compartió un video en sus redes un video en el que explicó que sufrió una cortada que afortunadamente para el cantante no fue de consideración.

“¡Qué perro me la pasé hoy, muchas gracias Washington!, así empezamos esta gira, pasado de ver**a excepto por el machetazo que me pegué, traigo una cortadona perra, pero me la pasé a toda ma**e aquí les voy a dejar unas historias, ya extrañaba esto, gracias por este recibimiento, por este lleno”, declaró Caz.