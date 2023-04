De una manera sensual, Mia Khalifa anuncia colaboración con Wiz Khalifa

El rapero Wiz Khalifa y Mia Khalifa sorprendieron a sus millones de fans al compartir una foto juntos y un anuncio.

Mia Khalifa será parte del nuevo lanzamiento de Wiz Khalifa. El rapero estrena su marca de marihuana y lo hace con al lado de la modelo e influencer libanesa. El anuncio lo dio en Twitter y ambas figuras públicas compartieron una foto juntos en Instagram.

Esta “colaboración” sorprendió a sus millones de fans pues se trata de una de las exfiguras del cine para adultos más conocidas del medio y el famoso rapero estadounidense. El intérprete es pionero en la industria del cannabis desde el 2016.

🤘🏽Y’all are gonna LOVE this Khalifa Kush colab i got comin wit @miakhalifa pic.twitter.com/SDTdHj2F5n

— Wiz Khalifa (@wizkhalifa) April 12, 2023