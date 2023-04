La transformación física de Robbie Williams que impactó al mundo

El actor reapareció en redes sociales disfrutando de un día soleado, sin playera y su aspecto físico dio mucho de qué hablar.

Robbie Williams volvió a ser el foco de la atención en redes sociales luego de protagonizar un divertido video grabado por su esposa, y que ha dejado a muchos con la boca abierta.

En varias ocasiones, el cantante ha dado a conocer que una de sus luchas más grandes ha sido con su propio cuerpo. Por lo que unas imágenes recientes que surgieron en las redes sociales Ayda Field sorprendieron a los fans.

Y es que, en una entrevista de 2022 que el intérprete de éxitos como She’s the one, Angels, Candy o Feel dio para The Sun, contó que durante años se peleó con su cuerpo.

“He bajado de peso pero es una lucha constante. Dentro de mí hay una persona gigante. Todo mi ser y todo mi cuerpo quiere que vaya en la dirección opuesta y sea obeso mórbido”, dijo en aquel entonces.

En esa ocasión dijo que uno de los motivos por los cuales bajó drásticamente de peso fue por cuestiones laborales. “Por el momento estoy comiendo menos. Es un trabajo constante y no es una forma natural de ser. Para mí lo normal es tener el doble de esta talla”, mencionó.

Físico del cantante

En el video que compartió Ayda, vemos a Robbie Williams sin playera con unos lentes oscuros, una gorra roja y el torso descubierto, mientras juega con su hijo, generando todo tipo de reacciones debido a su transformación corporal.

“Tiene los ojos de Robbie Williams”, se lee en la descripción. El post rápidamente alcanzó más de 15 mil me gusta y miles de fans comenzaron a opinar sobre la apariencia del artista.

“Se ve muy delgado!! Debe haber sido todo ese baile la semana pasada en Barcelona, creo que perdí 4 kilos bailando entre la multitud, increíble espectáculo”.

“Demasiado delgado”

“Qué flaco estás”

“Está delgadísimo, no lo reconozco”, son algunas de las menciones.

